В Украине появится новая монета номиналом 2 гривны

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте Национального банка Украины.

Монета будет посвящена нейрохирургу Андрею Ромоданову.

Ее диаметр 31 миллиметр. На аверсе находится портрет знаменитого украинца, годы его жизни и рельефное изображение мозга человека.

На реверсе – государственный Герб Украины, надпись "Украина", логотип монетного двора и год выпуска.

Всего в тираж выпустят 30 тысяч таких монет, которые появятся в обороте с 2 ноября.

Отметим, что не так давно в Украине появилась новая монета номиналом 5 гривен, которая была посвящённая медикам и военным за их профессионализм в условиях пандемии.

Напомним, с 1 октября 2020 года все магазины, рестораны, сфера быта должны прекратить их принимать монеты номиналом 25 копеек, а остатки таких монет - до 16 октября сдать в кассы банков Украины для зачисления на счета.

Такое решение было принято в связи с тем, что монеты номиналом 25 копеек сейчас не размениваются из-за изъятия из обращения монет номиналами 1, 2 и 5 копеек, что произошло в прошлом году.