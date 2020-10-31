Гривні зададуть спеку після вихідних, Долар буде нещадний: чого чекати від курсу валют НБУ

Курс валют в Україні 31 Жовтня проявить настрій долара, який відразу після вихідних почне наступ.



Сто доларів на міжбанку застигнуть, але вже в понеділок вони подорожчають на 1,24 гривні. Євро продовжить впевнене падіння. Понеділок почнеться зі спуску на 5,09 гривні.

Курс валют 31 Жовтня буде таким:

100 доларів – 2843,83 грн;

100 євро - 3329,84 грн.

Трагедія на Хрещатику: фото і що відомо про водія, який позбавив людей життя

Водій, який влаштував смертельну ДТП на Хрещатику, пройшов алко-тест.



Як відомо, 30 жовтня в центрі Києва сталася аварія-авто вилетіло на пішохідну зону, в результаті чого загинули дві людини. Крім цього, кілька постраждалих перебувають у машині швидкої.

"З'явилося ексклюзивно відео проходження тесту на стан алкогольного сп'яніння водія Land Rover, який на смерть збив двох людей і ще 4-х травмував", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому записі можна побачити, як водій проходить тест на алкоголь, і люди дивуються, так як результат свідчить про те, що чоловік за кермом був повністю тверезим.

Також є інформація, що водій був після операції, і на момент ДТП він втратив свідомість за кермом.

Нові штрафи для українців на карантині, що придумали в Кабміні: "відразу на місці..."

Українцям анонсували нові штрафи за порушення карантину.

За словами головного санлікаря Ляшка, у Верховній Раді зареєстрований законопроект, який передбачає, що силовики зможуть штрафувати українців за порушення карантину відразу на місці.

"На порядку денному наступної сесії ВРУ законопроект, який дозволить Національній поліції України складати протокол і штрафувати вже відразу на місці порушника", - пояснив головний санлікар в ефірі телеканалу

У Кабміні заговорили про створення ядерної зброї: "щоб забезпечити безпеку ми..."

Міністр з питань стратегічних галузей виробництва Олег Уруський оцінив можливість відновлення Україною статусу ядерної держави.

Після питання Володимира Зеленського в опитуванні на виборах про Будапештський меморандум багато експертів вже почали говорити, що це певний натяк керівництва України на відновлення власного ядерного потенціалу. Усурский такі припущення спростував:

"У нас на сьогоднішній день немає таких можливостей (про відновлення ядерного статусу-ред.), та й немає в цьому абсолютно ніякої необхідності. Ми маємо зобов'язання перед міжнародною спільнотою, яких, безумовно, будемо дотримуватися. Я думаю, що ми можемо значно меншим фінансовим ресурсом забезпечити свою безпеку", - пояснив міністр.

Нові тарифи на комуналку розорять українців, скільки і за що доведеться платити: "ціна зросте на..."

В опалювальному сезоні 2020-2021 року українцям доведеться оплачувати комуналку за новими правилами.

У водоканалах хочуть підвищити вартість послуг через подорожчання реагентів і електроенергії, але в 2020 році зростання тарифів не передбачається.

А ось в наступному суми в платіжках за воду можуть збільшитися більш, ніж на 20% в залежності від області - в середньому з 230 до 270 гривень за 10 кубометрів.

Вже з листопада "Нафтогаз" піднімає тарифи на газ на 35%, споживачам доведеться платити 6,33 гривні за кубометр з ПДВ.

Варто враховувати, що ціна вказана без плати (ще плюс 1-2 гривні в платіжках). Від ціни на газ залежить і вартість газового опалення.

Нагадавши, формування тарифів по-новому, Кабмін вніс зміни

Як повідомляла Politeka, тарифи по-новому, Кабмін змінив порядок нарахування

Також Politeka писала, що українцям різко накрутили тарифи на газ, кого змусять платити найбільше