В ноябре поставщики газа повысили тарифы для потребителей в среднем на четверть

Как сообщает Politeka.net, на следующий месяц украинские компании установили цены на голубое топливо от 6,33 до 8,96 гривен за кубометр. Минимальная стоимость по сравнению с показателями октября повысилась на 34,6%, а максимальная на 31,7%, пишет агентство "УНИАН" по данным Ассоциации поставщиков энергоресурсов.

Средняя цена на газ для украинцев выросла на 24% теперь составляет 7,16 гривны за кубический метр. В октябре тарифы на газ варьировались от 4,7 до 6,8 гривен, а средняя стоимость была 5,77 гривны.

Региональные компании-поставщики, обслуживающие около 60% населения Украины, решили продавать газ по ценам от 7,2 до 8,96 гривен за один кубометр, в зависимости от области. По подсчетам специалистов, минимальное предложение в регионах выросло на 34%, а максимальное - на 30%. При этом больше всего денег за поставку просит компания "Запорожгаз Сбыт", в ноябре их услуги подорожают до 8,96 гривни за кубометр.

Ранее "Нафтогаз Украины" объявил свою цену на природный газ для потребителей в ноябре. Компания требует 6,33 гривны за кубометр с учетом НДС, но без стоимости доставки, если сравнить с октябрем, стоимость услуг увеличилась на 34,7%.

Примерно с таким же предложением на рынке выступают компании MEGAWATT, "Теплобуд" и TAS Energy, которые будут продавать топливо по ценам от 6,5 до 6,8 гривны за кубометр.

Отметим, что с 1 августа в Украине открыли свободный рынок природного газа и внедрили новые правила, по которым граждане могут сами выбирать себе поставщиков с наиболее выгодными условиями. В конце сентября насчитывалась 41 газопоставляющая компания, предоставляющая свои услуги населению.

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