Гривне зададут жару после выходных, доллар будет беспощаден: чего ждать от курса валют НБУ

Курс валют в Украине 31 октября проявит настроение доллара, который сразу после выходных начнет наступление.



Сто долларов на межбанке застынут, но уже в понедельник они подорожают на 1,24 гривны. Евро продолжит уверенное падение. Понедельник начнется со спуска на 5,09 гривны.

Курс валют 31 октября будет таким:

100 долларов – 2843,83 грн;

100 евро – 3329,84 грн.

Трагедия на Крещатике: фото и что известно о водителе, который лишил людей жизни

Водитель, устроивший смертельное ДТП на Крещатике, прошел алко-тест.



Как известно, 30 октября в центре Киева произошла авария - авто вылетело на пешеходную зону, в результате чего погибли два человека. Кроме этого, несколько пострадавших находятся в машине скорой.

"Появилось эксклюзивно видео прохождения теста на состояние алкогольного опьянения водителя Land Rover, который насмерть сбил двух человек и еще 4-х травмировал", - говорится в сообщении.

На опубликованной записи можно увидеть, как водитель проходит тест на алкоголь, и люди удивляются, так как результат свидетельствует о том, что мужчина за рулем был полностью трезвым.

Также есть информация, что водитель был после операции, и на момент ДТП он потерял сознание за рулем.

Новые штрафы для украинцев на карантине, что придумали в Кабмине: "Сразу на месте..."

Украинцам анонсировали новые штрафы за нарушение карантина.

По словам главного санврача Ляшко, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает, что силовики смогут штрафовать украинцев за нарушение карантина сразу на месте.

"На повестке дня следующей сессии ВРУ законопроект, который позволит Национальной полиции Украины составлять протокол и штрафовать уже сразу на месте нарушителя", - пояснил главный санврач в эфире телеканала

В Кабмине заговорили о создании ядерного оружия: "Чтобы обеспечить безопасность мы..."

Министр по вопросам стратегических отраслей производства Олег Уруский оценил возможность возобновление Украиной статуса ядерной державы.

После вопроса Владимира Зеленского в опросе на выборах о Будапештском меморандуме многие эксперты уже начали говорить, что это определенный намек руководства Украины на восстановление собственного ядерного потенциала. Усурский такие предположение опроверг:

"У нас на сегодняшний день нет таких возможностей (о восстановлении ядерного статуса - ред.), да и нет в этом абсолютно никакой необходимости. Мы имеем обязательства перед международным сообществом, которых, безусловно, будем придерживаться. Я думаю, что мы можем значительно меньшим финансовым ресурсом обеспечить свою безопасность", - пояснил министр.

Новые тарифы на коммуналку разорят украинцев, сколько и за что придется платить: "Цена вырастет на..."

В отопительном сезоне 2020-2021 года украинцам придется оплачивать коммуналку по новым правилам.

В водоканалах хотят повысить стоимость услуг из-за подорожания реагентов и электроэнергии, но в 2020 году рост тарифов не предвидится.

А вот в следующем суммы в платежках за воду могут увеличиться более, чем на 20% в зависимости от области - в среднем с 230 до 270 гривен за 10 кубометров.

Уже с ноября "Нафтогаз" поднимает тарифы на газ на 35%, потребителям придется платить 6,33 гривны за кубометр с НДС.

Стоит учитывать, что цена указана без платы распределение (еще плюс 1-2 гривны в платежках). От цены на газ зависит и стоимость газового отопления.

Напомним, формирование тарифов по-новому, Кабмин внес изменения

Как сообщала Politeka, тарифы по-новому, Кабмин изменил порядок начисления

Также Politeka писала, что украинцам резко взвинтили тарифы на газ, кого заставят платить больше всего