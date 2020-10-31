Украинцам анонсировали новые штрафы за нарушение карантина

Об этом у в эфире телеканалу 112 заявил главный санврач Виктор Ляшко.

По его словам, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает, что силовики смогут штрафовать украинцев за нарушение карантина сразу на месте.

"На повестке дня следующей сессии ВРУ законопроект, который позволит Национальной полиции Украины составлять протокол и штрафовать уже сразу на месте нарушителя", - пояснил главный санврач в эфире телеканала.

Также Виктор Ляшко решил развеять слухи и объяснил, почему постоянное ношение маски не вредит здоровью человека.

"Недавно было опубликовано исследование, которое показало позитивы и негативы от ношения маски. О том, что мы говорим, что ношение маски может уменьшать количество или концентрацию кислорода в крови - это было доказано, что это неправда, это фейк", - продолжил заместитель главы Минздрава и добавил, что если маска качественная, допущена на производство и является доказанным средством индивидуальной защиты, то она не вредит здоровью, а защищает.

Ранее мы писали, что украинцам напомнили о штрафе, который может возникнуть, как говорится, на пустом месте. Наказание касается безответственных водителей. Согласно Правил дорожного движения запрещается эксплуатация авто с уровнем протектора шин, ниже разрешенного. Для легковых машин этот показатель составляет не менее 1,6 мм.

Отмечается, что надлежащая высота протектора обеспечивает надлежащее сцепление автомобиля с дорогой не только зимой, а круглый год.

Напомним, что из украинцев выбивают несуществующие штрафы: кто под ударом и как отличить подделку.

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