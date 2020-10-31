Модель і зірка американського реаліті-шоу Кім Кардаш'ян порадувала шанувальників гарячими кадрами з відпочинку

Як передає Politeka.net, нове відео знаменитість опублікувала на своїй сторінці Instagram (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)

Не так давно Кім відзначила свій 40-й день народження. З цієї нагоди знаменитість організувала для своїх близьких розкішне святкування на приватному острові. На черговому опублікованому відео Кардаш'ян похвалилася кадрами з райського куточка Землі

Одягалася актриса в зелений купальник, який виглядав мініатюрним на її феноменальній фігурі.

У коментарях під постом шанувальники згадали про випадок, який стався з Кардаш'ян на одних зі зйомок. Тоді Кім розплакалася через те, що коханий кинув її у воду, де вона втратила свою сережку вартістю 75 000 доларів. Прикраса їй тоді так і не вдалося знайти.

Раніше Кім Кардаш'ян показала архівний знімок, де їй 18 років.

Раритетне фото не тільки сподобалося її фоловерам, а й розлетілося всією мережею.

"Просте життя ... Мені було 18 тут. Хлоя і я їдемо в Арізону, щоб відвідати Еллісон і Курта", - підписала вона архівний кадр в автомобілі.

Нагадаємо, волога Кортні Кардаш'ян похвалилася втіхами із завидними красунями на приватному острові: "краще тріо".

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