Українцям слід готуватися до чергової затяжної магнітної бурі

Про це інформує Лабораторія ФІАН.

Як стверджують вчені, в останньому осінньому місяці магнітні бурі будуть не такими сильними, як у жовтні.

Однак цей удар з космосу принесе масу проблем українцям.

За прогнозами лабораторії, до 20 листопада магнітосфера буде відносно спокійною, але з 19 по 21 листопада очікується магнітна буря.

Варто відзначити, що в ці дні на собі відчують удар з космосу метеозалежні українці. Але не виключено, що головні болі і проблеми зі сном можуть турбувати і простих громадян.

У "найнебезпечніші" дні медики і вчені рекомендують не перепрацьовувати на роботі і по можливості висипатися. Потрібно відмовитися від енергетиків, алкоголю, жирної їжі і кофеїну, і більше часу проводити на свіжому повітрі.

Не варто забувати, що під час магнітних бур зі стресом можна боротися за допомогою настоянок валеріани, пустирника і півонії.

Артеріальний тиск і кровообіг нормалізують чаї з малиною, суницею, м'ятою, шипшиною, мелісою, звіробоєм. Вони також хороші при профілактиці головних болів і запаморочень.

Активні спортивні заняття в цей період краще замінити йогою, поменше сідати за кермо і носити з собою набір необхідних медикаментів.

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