В октябре на украинцев обрушатся магнитные бури, которые задержатся больше чем на неделю

Сильная магнитная буря ударит по украинцам уже 21 октября и продержится до 29 числа, пишет «Сегодня». Отмечается, что уже 20 сентября люди могут почувствовать недомогание.

Наиболее опасный период предстоящей бури ожидается с 21 по 24 октября. Второй удар придется на 27 число. Даже полностью здоровые люди могут почувствовать влияние магнитного шторма на себе. Те люди, которые являются метеозависимыми, будут чувствовать недомогание и головные боли.

Астрологи рекомендуют в период с 21 по 29 октября более серьезно отнестись к своему здоровью. Старайтесь избегать стрессов, откажитесь от чрезмерных физнагрузок и больше отдыхайте. Если вы чувствуете недомогание, пейте больше воды и отдавайте предпочтение легкой пище. Отмечается, что в период бурь нельзя перенапрягаться. Нужно больше отдыхать и расслабляться.

Чтобы максимально спокойно пережить магнитные бури, нужно больше спать, пить чаи с травами, медитировать. В ход могут идти любые расслабляющие техники, которые позволяют восстановить энергию.

Эксперты отмечают, что во время магнитных бурь может сдавать не только организм человека, но и техника.

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