В августе не забудьте загадать желание — украинцы смогут наблюдать уникальное небесное явление звездопад Персеиды

Август порадует нас интересным небесным явлением. Речь идет о звездопаде Персеиды, который можно будет наблюдать уже с пятницы, 17 июля. Об этом явлении сообщает Европейское космическое агентство, пишет Politeka.net

Наблюдать за первыми метеорами летнего потока Персеиды можно будет уже с пятницы, 17 июля.

Этот поток образуется в результате сгорания частиц пород, льда и пыли хвоста кометы Свифта-Таттла, которая пролетает вокруг Солнца за 135 лет, в атмосфере Земли. Звездопад является ежегодным.

В целом, в 2020 году, звездопад Персеиды можно будет наблюдать с 17 июля по 24 августа. При этом максимальная активность звездопада ожидается ночью с 12 на 13 августа. Предполагается, что именно тогда всего за один час можно будет увидеть около 60 вспышек.

Для наблюдения за звездопадом Персеиды не нужны какие-то специальные приборы. Однако лучше за метеорами наблюдать за отдаленности от источников яркого света.

Все метеоры будут вылетать из точки, которая находится в созвездии Персея, поэтому смотреть нужно будет на северо-восток.

Отметим, что Персеиды — это метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея. Образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Таттла. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «звёздный дождь». Его интенсивность постепенно растёт, достигает пика и постепенно падает.

Поток проявляет активность с 17 июля по 24 августа, причём максимум приходится обычно на 12 августа. Число метеоров обычно достигает 60 в час.

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