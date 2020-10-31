Стало відомо, як можуть зрости зарплати в наступному році

Про це йдеться у повідомленні звіт Нацбанку за поточний місяць.

Згідно з прогнозами держрегулятора, в 2020 році реальна зарплата повинна зрости на 6,2%, а в наступному - майже на 10% (9,5%).

“Доходи українців після нетривалої паузи на етапі жорсткого карантину відновили зростання. Подальше пожвавлення економіки і зростання соціальних стандартів підтримає цей процес. Номінальна зарплата зросте майже на 9% в 2020 році і на 16% в наступному. Реальна – на 6,2% і 9,5% відповідно", - сказано в офіційному документі Національного банку.

Більш того, в регуляторі попередили про падіння рівня безробіття: у 2021 році безробіття складе 8,6%, а ще через рік – 8,4%.

Якщо порівнювати з попередніми кризами, коли рівень безробіття зростав поступово і досягав найвищих значень в III-IV кварталі після початку кризи, під час нинішнього зростання рівня безробіття дуже стрімке.

"Наявні високочастотні індикатори свідчили про порівняно швидке відновлення ринку праці, що дає підстави очікувати зростання рівня зайнятості вже в III кварталі", – резюмували в прес-службі держрегулятора.

Раніше ми розповідали, що українці можуть отримувати зарплати навіть після звільнення.

Розмір виплат залежить від стажу та рівня заробітної плати. Перші три місяці працівникові платять повну виплату, наступні три місяці-80%, потім-70%. При цьому отримувати ці гроші можна протягом 9 місяців.

Варто відзначити, що фактично це не допомога від держави – це страховка, яку платять всі працюючі. Із заробітної плати щомісяця 22% розподіляють у три фонди, один з яких – фонд з безробіття.

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