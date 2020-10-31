Стало известно, как могут вырасти зарплаты в следующем году

Об этом говорится инфляционном отчете Нацбанка за текущий месяц.

Согласно прогнозам госрегулятора, в 2020 году реальная зарплата должна вырасти на 6,2%, а в следующем - почти на 10% (9,5%).

“Доходы украинцев после непродолжительной паузы на этапе жесткого карантина возобновили рост. Дальнейшее оживление экономики и рост социальных стандартов поддержит этот процесс. Номинальная зарплата вырастет почти на 9% в 2020 году и на 16% в следующем. Реальная – на 6,2% и 9,5% соответственно”, – сказано в официальном документе Национального банка.

Более того, в регуляторе предупредили о падении уровня безработицы: в 2021 году безработица составит 8,6%, а еще через год – 8,4%.

Если сравнивать с предыдущими кризисами, когда уровень безработицы рос постепенно и достигал самых высоких значений в III-IV квартале после начала кризиса, во время нынешнего рост уровня безработицы очень стремительный.

“Имеющиеся высокочастотные индикаторы свидетельствовали о сравнительно скором восстановлении рынка труда, что дает основания ожидать роста уровня занятости уже в III квартале”, – резюмировали в пресс-службе госрегулятора.

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут получать зарплаты даже после увольнения.

Размер выплат зависит от стажа и уровня заработной платы. Первые три месяца работнику платят полную выплату, следующие три месяца – 80%, затем – 70%. При этом получать эти деньги можно в течение 9 месяцев.

Стоит отметить, что фактически это не помощь от государства – это страховка, которую платят все работающие. С заработной платы ежемесячно 22% распределяют в три фонда, один из которых – фонд по безработице.

Напомним, Зарплата по новой схеме, работать украинцам придется еще больше

Как сообщала Politeka, Зарплаты в Украине пошли вверх, озвучены самые высокооплачиваемые профессии

Также Politeka писала, что Зарплаты украинцев рекордно выросли: где и кому платят больше всех