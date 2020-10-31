Українцям анонсували нові штрафи за порушення карантину

Про це у в ефірі телеканалу 112 заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

За його словами, у Верховній Раді зареєстрований законопроект, який передбачає, що силовики зможуть штрафувати українців за порушення карантину одразу на місці.

"На порядку денному наступної сесії ВРУ є законопроект, який дозволить Національній поліції України складати протокол і штрафувати вже відразу на місці порушника", - пояснив головний санлікар в ефірі телеканалу.

Також Віктор Ляшко вирішив розвіяти чутки та пояснив, чому постійне носіння маски не шкодить здоров'ю людини.

"Нещодавно було опубліковано глобальне дослідження, яке показало позитиви і негативи від носіння маски. Про те, що ми говоримо, що носіння маски може зменшувати кількість або концентрацію кисню в крові - це було доведено, що це неправда, це фейк", - продовжив заступник очільника МОЗ та додав, що якщо маска якісна, допущена на виробництво і є доведеним засобом індивідуального захисту, то вона не шкодить здоров'ю, а захищає.

Раніше ми писали, що українцям нагадали про штраф, який може виникнути, як то кажуть, на порожньому місці. Покарання стосується безвідповідальних водіїв. Згідно Правил дорожнього руху забороняється експлуатація авто з рівнем протектора шин, нижче дозволеного. Для легкових машин цей показник становить не менше 1,6 мм.

Відзначається, що належна висота протектора забезпечує належне зчеплення автомобіля з дорогою не тільки взимку, а цілий рік.

Нагадаємо, що з українців вибивають неіснуючі штрафи: хто під ударом і як відрізнити підробку.

Як повідомляла Politeka, видача кредитів по-новому, які зміни підготували українцям: "не більше однієї мінімальної зарплати..."

Також Politeka писала, що Зеленський заговорив про посилення покарань для українців і розповів, що для цього потрібно