Українцям анонсували нові штрафи за порушення карантину

Про це у в ефірі телеканалу 112 заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

За його словами, у Верховній Раді зареєстрований законопроект, який передбачає, що силовики зможуть штрафувати українців за порушення карантину одразу на місці.

маски, карантин, штраф, полиция

"На порядку денному наступної сесії ВРУ є законопроект, який дозволить Національній поліції України складати протокол і штрафувати вже відразу на місці порушника", - пояснив головний санлікар в ефірі телеканалу.

Популярні новини зараз

Як би виглядали діти Лорак від Тарзана, Бузової від Баскова, Христини Асмус від Лазарєва: "Заборонені зв'язки"

Роздягнену Каменських застали в джакузі з фігуристою дружиною позитиву з "Время и Стекло": "Фу, чоловіка свого ганьбиш"

Тіну Кароль з хвостиком показали в звичайному житті, впізнати дуже важко: "Босоніжки з барашки"

Фреймут шокувала Ектора з "майстер Шефа" нахабною витівкою на його особистій кухні: "За етикетом себе так не ведуть"
Показати ще

Також Віктор Ляшко вирішив розвіяти чутки та пояснив, чому постійне носіння маски не шкодить здоров'ю людини.

"Нещодавно було опубліковано глобальне дослідження, яке показало позитиви і негативи від носіння маски. Про те, що ми говоримо, що носіння маски може зменшувати кількість або концентрацію кисню в крові - це було доведено, що це неправда, це фейк", - продовжив заступник очільника МОЗ та додав, що якщо маска якісна, допущена на виробництво і є доведеним засобом індивідуального захисту, то вона не шкодить здоров'ю, а захищає.

Віктор Ляшко

Раніше ми писали, що українцям нагадали про штраф, який може виникнути, як то кажуть, на порожньому місці. Покарання стосується безвідповідальних водіїв. Згідно Правил дорожнього руху забороняється експлуатація авто з рівнем протектора шин, нижче дозволеного. Для легкових машин цей показник становить не менше 1,6 мм.

Відзначається, що належна висота протектора забезпечує належне зчеплення автомобіля з дорогою не тільки взимку, а цілий рік.

Нагадаємо, що з українців вибивають неіснуючі штрафи: хто під ударом і як відрізнити підробку.

Як повідомляла Politeka, видача кредитів по-новому, які зміни підготували українцям: "не більше однієї мінімальної зарплати..."

Також Politeka писала, що Зеленський заговорив про посилення покарань для українців і розповів, що для цього потрібно