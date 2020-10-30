Американська фітнес-модель Ніколь Амато захопила шанувальників, подражнивши їх формами в пікантному вбранні

Знімки красуня опублікувала в Instagram, передає Politeka.

"Тримай голову прямо, королева, інакше твоя корона впаде..." - коротко йдеться в повідомленні.

На знімку можна помітити, що Амато позує в Хижому вбранні посеред лісу, елегантно заглядаючи в кадр. Особливої краси фотографії надали корона і браслети, які були на руках у дівчини.

» Ти справжня амазонка«,» божественна краса«, " Ніколь, ти чистий ідеал. Пишайся собою», «ти ідеальна, Малятко", " я дійсно тебе дуже люблю. Зокрема, за такі ось знімки", " така мила і водночас сильна дівчинка. Супер", - пишуть її шанувальники.

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Красуня забралася в зарості джунглів заради соковитого кадру. Вона перевтілилася в справжню русалку. Ніколь прийняла жарку позу так, щоб її розмальовані ноги здавалися справжнім хвостом, з смарагдово-сріблястою лускою.

Крім того, зірка блиснула нічим неприкритим бронзовим бюстом, показавши всю його "стиглість" в найвигіднішому ракурсі.

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