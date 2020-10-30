Американська фітнес-модель Ніколь Амато захопила шанувальників, подражнивши їх формами в пікантному вбранні
Знімки красуня опублікувала в Instagram, передає Politeka.
"Тримай голову прямо, королева, інакше твоя корона впаде..." - коротко йдеться в повідомленні.
На знімку можна помітити, що Амато позує в Хижому вбранні посеред лісу, елегантно заглядаючи в кадр. Особливої краси фотографії надали корона і браслети, які були на руках у дівчини.
» Ти справжня амазонка«,» божественна краса«, " Ніколь, ти чистий ідеал. Пишайся собою», «ти ідеальна, Малятко", " я дійсно тебе дуже люблю. Зокрема, за такі ось знімки", " така мила і водночас сильна дівчинка. Супер", - пишуть її шанувальники.
Розбитна Пугачова в джинсах плюнула на сором і дозволила собі зайвого: "Без ліфчика, жах"
Тіну Кароль з хвостиком показали в звичайному житті, впізнати дуже важко: "Босоніжки з барашки"
Фреймут шокувала Ектора з "майстер Шефа" нахабною витівкою на його особистій кухні: "За етикетом себе так не ведуть"
Нова зовнішність зірки "Москва сльозам не вірить" Алентової привела всіх у тремтіння: "Я б не впізнала, сумно"
До цього повідомлялося, що американська фітнес-модель Ніколь Амато подражнила принадами в казковому образі
Красуня забралася в зарості джунглів заради соковитого кадру. Вона перевтілилася в справжню русалку. Ніколь прийняла жарку позу так, щоб її розмальовані ноги здавалися справжнім хвостом, з смарагдово-сріблястою лускою.
Крім того, зірка блиснула нічим неприкритим бронзовим бюстом, показавши всю його "стиглість" в найвигіднішому ракурсі.
Нагадавши, зухвала Ніколь Амато в прозорому топі показала, чим нокаутує чоловіків
А ще Politeka повідомляла, що Ніколь Амато в непристойному купальнику остудила свій запал, занурившись у воду