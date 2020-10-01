Звезда совершенно ничего не стесняется

Известная американская фитнес-модель Николь Амато показала шикарное тело

Звезда записала в своем сториз Инстаграм несколько сториз, пишет Politeka.net. Сначала Амато активно позанималась спортом на камеру, а далее показала, как проводит отдых.

Модель пришла домой и надела купальник. Николь натянула на свой внушительный размер купальный наряд синего цвета и в белый горошек. Верх едва держался на пышной груди, вытянувшись на бретельках.

От каждого движения тела грудь немного колыхалась и привлекала взгляд. Знаменитость выбрала еще и самый горячий ракурс сверху, чтобы показать самые невероятные объемы во всей красе.

Плавки имели по бокам кокетливые завязочки. Формы в купальнике просто не могли не покорить.

Различные украшения дополнили образ.

Николь присела в прозрачную воду своего бассейна, немного выгнувшись на ступеньках. Видно, что ей так хорошо от воды.

Кадры получились очень горячими, и вряд ли поклонники прошли мимо них, не оставив комплиментов.

Напомним, Николь Амато позировала на природе возле зеленой воды. Звезда немного выгнулась, тем самым ее формы стали выглядеть еще более соблазнительно.

Большая грудь выпирала из сеточки, но модель предусмотрительно прикрыла самое интимное.

Плоский рельефный живот сведет с ума любого.

Ранее сообщалось, что Николь Амато предстала абсолютно обнаженной. Звезда позировала стоя в воде с такой же голой подружкой-блондинкой.

Обе позировала к камере спиной, демонстрируя свои роскошные упругие ягодицы. Да, стать обладательницами таких пятых точек мечтает чуть ли не каждая женщина.

Напомним, что Николь Амато устроила горячую тренировку в мини-топе: "Сейчас выпрыгнут".

Как сообщала Politeka, Николь Амато покорила красотой форм в прозрачном топике: "Шикарней некуда".

Также Politeka писала, что Николь Амато сверкнула самыми сокровенными местами в белой сеточке: "Королева соблазна".