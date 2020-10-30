Американская фитнес-модель Николь Амато восхитила поклонников, подразнив их формами в пикантном наряде

Снимки красотка опубликовала в Instagram, передает Politeka.

«Держи голову прямо, королева, иначе твоя корона упадет…» - коротко говорится в сообщении.

На снимке можно заметить, что Амато позирует в хищном наряде посреди леса, элегантно заглядывая в кадр. Особой красоты фотографии придали корона и браслеты, которые были на руках у девушки.

«Ты настоящая амазонка», «божественная красота», «Николь, ты чистый идеал. Гордись собой», «ты идеальная, малышка», «я действительно тебя очень люблю. В частности, за такие вот снимки», «такая милая и в то же время сильная девочка. Супер», - пишут ее поклонники.

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Красотка забралась в заросли джунглей ради сочного кадра. Она перевоплотилась в настоящую русалку. Николь приняла жаркую позу так, чтобы ее разрисованные ноги казались настоящим хвостом, с изумрудно-серебристой чешуей.

Кроме того, звезда блеснула ничем неприкрытым бронзовым бюстом, показав всю его "спелость" в самом выгодном ракурсе.

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