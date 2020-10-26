Известная американская фитнес-модель Николь Амато подразнила прелестями в сказочном образе

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала абсолютно голой - из "одежды" на ней только боди-арт и украшения.

Красотка забралась в заросли джунглей ради сочного кадра. Она перевоплотилась в настоящую русалку. Николь приняла жаркую позу так, чтобы ее разрисованные ноги казались настоящим хвостом, с изумрудно-серебристой чешуей.

Кроме того, звезда блеснула ничем неприкрытым бронзовым бюстом, показав всю его "спелость" в самом выгодном ракурсе.

Изумленные пользователи выразили свое восхищение в комментариях:

"Великолепная🔥😍"

"Горячая дорогая🔥😍"

"Ух ты красивая картинка💚❤💚"

"Люблю это! Лучшая русалка 🧜🏼‍♀️ 😊"

"Ты мой любимый ангел навсегда 😍❤️"

"Возвышенно красиво, мне это нравится🔥🔥"

"ты выглядишь абсолютно сексуально милая. Оставайся в безопасности и будь счастливой, я так сильно люблю тебя!! 💝🤗💝"

Ранее мы сообщали, Николь, которая привыкла эпатировать публику откровенными кадрами, в последний раз потрясла горячим образом в крохотном красном белье. Девушке, которая годами оттачивала фигуру в спортзале, безусловно, есть, что показать.

Кружево натянулось на огромных прелестях до предела: лоскутки держались на очень тонких полосках ткани, которые, казалось, могут лопнуть в любой момент.

Модель прикрылась большим черным веером, дабы ее поклонники окончательно не лишились разума.

Напомним, дерзкая Николь Амато в прозрачном топе показала, чем нокаутирует мужчин

А еще Politeka сообщала, что Николь Амато в непристойном купальнике остудила свой пыл, погрузившись в воду