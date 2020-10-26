Известная американская фитнес-модель Николь Амато подразнила прелестями в сказочном образе
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала абсолютно голой - из "одежды" на ней только боди-арт и украшения.
Красотка забралась в заросли джунглей ради сочного кадра. Она перевоплотилась в настоящую русалку. Николь приняла жаркую позу так, чтобы ее разрисованные ноги казались настоящим хвостом, с изумрудно-серебристой чешуей.
Кроме того, звезда блеснула ничем неприкрытым бронзовым бюстом, показав всю его "спелость" в самом выгодном ракурсе.
Изумленные пользователи выразили свое восхищение в комментариях:
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"Великолепная🔥😍"
"Горячая дорогая🔥😍"
"Ух ты красивая картинка💚❤💚"
"Люблю это! Лучшая русалка 🧜🏼♀️ 😊"
"Ты мой любимый ангел навсегда 😍❤️"
"Возвышенно красиво, мне это нравится🔥🔥"
"ты выглядишь абсолютно сексуально милая. Оставайся в безопасности и будь счастливой, я так сильно люблю тебя!! 💝🤗💝"
Ранее мы сообщали, Николь, которая привыкла эпатировать публику откровенными кадрами, в последний раз потрясла горячим образом в крохотном красном белье. Девушке, которая годами оттачивала фигуру в спортзале, безусловно, есть, что показать.
Кружево натянулось на огромных прелестях до предела: лоскутки держались на очень тонких полосках ткани, которые, казалось, могут лопнуть в любой момент.
Модель прикрылась большим черным веером, дабы ее поклонники окончательно не лишились разума.
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