Популярная фитнес-модель из Соединенных Штатов Николь Амато похвасталась идеальным телом в крохотном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Взгляд солнца», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Амато позирует в крохотном белье, эффектно закинув руки к верху. Модель позирует спиной на камеру, открывая роскошный вид сзади. Дополняли образ знаменитости браслеты и внушительное колье.

«Одно удовольствие за тобой наблюдать», «божественный вид», «абсолютный идеал», «малышка, ты великолепна», «красоточка», «снос крыши», «вау, божественный вид», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что фитнес-модель Николь Амато полностью разделась ради пикантных кадров.

Она предстала без одежды, повернувшись к камере в полоборота. Девушка взяла в руки кисть и разукрасила себя белой краской, нанеся несколько густых линий на бедра, руки, грудь и даже пятую точку.

Примечательно, что на снимке видна лишь часть лица Николь - фотограф сделал акцент на ее пышных формах. На заднем плане можно заметить пальмы и какое-то каменное строение. В такой обстановке модель напоминает раскрепощенную дикую амазонку.

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