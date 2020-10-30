Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька похвалилася красою, вбравшись в яскраве вбрання і " пострілявши очима»
Знімки знаменитість викинула в Instagram, передає Politeka.
"Як вам мій образ на Halloween?"- коротко йдеться в повідомленні.
На фотографії видно, що Зарицька вбралася в яскраву сукню, доповнивши його зачіскою і макіяжем, які кидаються в очі. При цьому зірка елегантно "постріляла очима" на камеру.
"Неймовірно», «Саша, ти неперевершена», «це пожежа», «вау, тобі дуже йде», "чудовий вид", - пишуть її шанувальники.
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Як повідомлялося до цього, солістка популярної української групи Kazka Олександра Зарицька показала несподівані кадри зі зйомок кліпу
На кадрі співачка стоїть на сцені з синтезатором в руках. На знаменитості-червоний шовковий костюм, що підкреслює значні форми виконавиці, волосся дівчини розпущене.
"Як би мені хотілося припасти тобі до душі 💔🥀 І щоб наш кліп МАЛО припав вам до душі", – підписала кадр Олександра.
Фанати неоднозначно сприйняли цей пост співачки. Деякі хвалять дівчину, інші кажуть, що кліп їм не сподобався.
Нагадавши, романтична солістка KAZKA в червоному шовку змусила чоловічі серця битися частіше.
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