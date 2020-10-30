27-річна модель з Німеччини Ніколь Потуральскі, якій приписують бурхливий роман з актором Бредом Піттом, здивувала мережу витонченим образом на природі

Як повідомляє Politeka.net, дівчина вибралася відпочити на березі озера і поділилася кадрами свого дозвілля в соцмережі "Instagram". Вона постала перед шанувальниками в стильному сірому костюмі з довгого піджака, мішкуватих штанів і топа, який оголив плоский животик і підкреслив бюст сміливим декольте. Ніколь взула чорні кросівки, в них напевно було зручно гуляти по піску, а волосся залишила розпущеним.

У такому вигляді модель сфотографувалася на тлі озера і зелених дерев. Потуральскі широко відчинила піджак, дозволивши милуватися своєю фігурою, і заклала руки в кишені.

"Випадково біля озера", - пояснила вона те, що відбувається в описі до знімка.

Користувачі соціальної мережі висловили думку про вбрання Ніколь в коментарях нижче:

"Люблю цей прикид"; "ти найкраща"; "моє серце належить тобі"; "Королева"; "Так круто";" ти неймовірно красива"; " я зачарований😍"; " як завжди шикарно! Відмінний наряд!"; "Дуже елегантна"; " така красива дівчина. Відмовтеся від незграбного взуття .... босоніж?"; "Мені подобається, як невимушено і круто виглядають прості наряди на тобі 🧡"; " Вау виглядаєш приголомшливо💘 💘 💘 💘 💘"; " де твоя посмішка?"; "Чому ти така ідеальна? ❤️".

Нагадавши, молода коханка Бреда Пітта без сорому розкрила блузку і показала, що не носить білизну.

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