Російська телеведуча і журналістка Ксенія Собчак показала моторошний образ, який вона приготувала на Хеллоуїн

Як повідомляє Politeka.net, в суботу, 31 жовтня, у всьому світі відзначатимуть День Всіх святих, і багато зірок вже готують костюми. Ксенія Собчак перетворилася до невпізнання і виклала на своїй сторінці в "Instagram" відео зі своїм новим виглядом. Її чоловіка Костянтина Богомолова чекає сюрприз.

Судячи з вигляду, зірка вирішила стати містичною відьмою. Вона зробила собі грим з лущиться шкірою, криві накладні зуби з гнильцем і одягла чорну перуку. Родзинкою образу стали лінзи, завдяки яким очі з білими райдужками буквально світяться зсередини. У такому гримасі вона состроила сердиту гримасу на камеру.

"А хто-небудь пам'ятає великі вечірки на Хеллоуїн Сергія Гуллівера в Будинку Архітектора? Чи це вже доісторичні спогади Золотої епохи нульових?))) ",- поцікавилася Ксенія Собчак в описі.

Користувачі соціальної мережі оцінили перетворення знаменитості в коментарях:

"Ксюююю😂 😂 😂 😂 😂 обожнюю!!!!❤️ @xenia_sobchak ходи так завжди!!😂 "; "Ксюша дорога, ти очманіла !"; "Або маску зняла😂"; " Та тобі і без ось цього всього можна вискочити, тим більше твій шайтанський свято скоро нагряне 👌"; "тобі і маски одягати не треба"; "Ксенія навіщо цей грим , в реальному житті ви ще страшніше️️"; "я злякалася 😄"; "завжди хочу, щоб ти виглядала так. 💓 "; "Ух, жах моторошна🤭 😊"; " ні...не треба так,Ксенія!😱 "; "Оооой!) відьма вогонь!)) 🔥 🔥 🔥 👍 🏻 "; "Ксюша, ти макіяж змила😂 😂 😂"; "ну і пика";" друга дружина Макрона".

Нагадаємо, що Собчак з затертим обличчям плюнула на все і приміряла діловий костюм: "навіщо вас так жорстко...".

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