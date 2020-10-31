Погода в Україні 31 Жовтня зробить неприємно всім, осінь повноцінно вступить у свої права

Як розповідає Politeka, про це свідчить прогноз синоптиків.

Українцям на півночі варто очікувати похолодання до 8-10 градусів зі знаком»плюс". А ось вночі повітря охолоне ще сильніше, адже буде від 5 до 8 за Цельсієм. Очікуються невеликі дощі.

У центральних районах будуть сильні опади, а також 8-12 тепла. Після заходу сонця похолодає до 5-10 градусів зі знаком "плюс".

Також злив варто очікувати на півдні країни. Тут синоптики прогнозують близько 9-13 градусів за Цельсієм. Вночі їх змінять менш комфортні 7-10 градусів.

Українців на Сході також неабияк заллє. Тут негода буде поєднуватися з 10-13 градусами вище нуля. А ось вночі синоптики прогнозують від 7 до 10 зі знаком «плюс».

На Західній Україні буде менш дощитиме, хоча повітря й охолоне до 7-12 тепла. У темний час доби очікується ще більше похолодання: 3-8 за Цельсієм.

В Укргідрометцентрі стверджують, що сьогодні в Києві та приміських населених пунктах очікується 8-11 градусів за Цельсієм. У темний час доби їх змінять 5-8 зі знаком «плюс».

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