Де буде найтепліше всього

Погода порадує українців тимчасовим потеплінням і відсутністю дощів

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Укргідрометцентр, у четвер, 22 жовтня, в Україні буде сонячно і по-осінньому тепло.

Після негоди і дощів протягом декількох днів сонячна погода принесе українцям задоволення, після чого на територію країни знову обрушаться опади.

Так, температура повітря 22 жовтня буде досить комфортною як для осені. На заході очікується 16-20 градусів тепла. У центральних областях стовпчики термометра прогріються до 16-18 градусів, а на сході температура підніметься до 15-17 градусів.

Найхолодніше буде в північних регіонах. Там температура повітря буде зберігатися в районі 12-15 градусів. На півдні, навпаки, буде найтепліше. Там температура підніметься до 17-20 градусів.

Відзначається, що така погода збережеться в Україні всього два дні, і вже до вихідних очікуються опади практично у всіх західних і північних регіонах. Температура вдень опуститься до 11-12 градусів, а вночі впаде ще нижче – до 5 градусів тепла.

За словами синоптиків, в Україну після тривалої теплої погоди, нарешті, прийшла метеорологічна осінь.

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