Через зміни клімату частина України може піти під воду

Такий прогноз озвучила співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух під час чату на сайті Главред.

За її словами, рівень світового океану за останні 110 років підвищився на 19 сантиметрів. Ця тенденція буде продовжуватися і далі, тому частина нині існуючих територій незабаром опиниться під водою.

В Україні, за словами Балабух, під воду може піти частина узбережжя Азовського і Чорного морів. Відзначається, що в таких випадках, в першу чергу, завжди страждають прибережні райони.

"Наприклад, райони Ізмаїла і Вілково в Одеській області ми взагалі можемо втратити", - зазначила експерт, додавши, що небезпечно не тільки затоплення, а й ерозія узбережжя, до якої призводять ці процеси.

Балабух поспішила запевнити українців, що Кримський півострів не піде під воду, так як є досить високим. Гірська система, яка існує в Криму, не дасть йому затонути, але для степової частини півострова ризик є. Особливо високий ризик для північних регіонів Криму.

Зазначимо, раніше кліматологи прогнозували, що через збільшення рівня Середземного моря до 2100 року Венеція може піти під воду. Всього 33 райони Італії опиняться під загрозою до кінця цього століття.

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