Украинцы постепенно могут прощаться с теплыми днями

Так, свежий прогноз погоды на завтра, 30 октября, обнародовала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

По ее словам, уже завтра ощутимо похолодает на Западе Украины - от +9 до +13 градусов днем.

"В большинстве областей Украины завтра, в пятницу, ожидается +11+15 градусов, на Юге и юго-востоке +15+18 градусов", - предупредила Диденко.

Синоптик также отметила, что послезавтра, 30 октября, будет дождливо в Луганской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Житомирской и Киевской областях. В Карпатах возможен снег.

Также погода ухудшится завтра в Киеве, где возможны дожди и туманы.

"В Киеве пятница будет влажной, с туманами и периодическим дождем, температура воздуха еще будет держаться за +12 градусов. А вот в выходные в столице похолодает до +7 +10 градусов и пройдет дождь. В воскресенье днем - без существенных осадков", - продолжила Диденко в свежем прогнозе погоды.

Ранее синоптики предупреждали, что в ноябре ожидается аномальная погода.

Синоптики обещают в следующем месяце теплую погоду и небольшое количество осадков. Дождей, по словам специалистов, будет гораздо меньше нормы.

Температура воздуха удержится на уровне 1-8° тепла. Также отмечается, что это превысит многолетние значения на один–полтора градуса.

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