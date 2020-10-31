Погода в Украине 31 октября сделает неприятно всем, осень полноценно вступит в свои права

Как рассказывает Politeka, об этом свидетельствует прогноз синоптиков.

Украинцам на севере стоит ожидать похолодания до 8-10 градусов со знаком «плюс». А вот ночью воздух остынет еще сильнее, ведь будет от 5 до 8 по Цельсию. Ожидаются небольшие дожди.

В центральных районах будут сильные осадки, а также 8-12 тепла. После захода солнца похолодает до 5-10 градусов со знаком «плюс».

Также ливней стоит ожидать на юге страны. Здесь синоптики прогнозируют около 9-13 градусов по Цельсию. Ночью их сменят менее комфортные 7-10 градусов.

Украинцев на востоке также изрядно зальет. Здесь непогода будет сочетаться с 10-13 градусами выше нуля. А вот ночью синоптики прогнозируют от 7 до 10 со знаком «плюс».

На западной Украине будет менее дождливо, хотя воздух и остынет до 7-12 тепла. В темное время суток ожидается еще большее похолодание: 3-8 по Цельсию.

В Укргидрометцентре утверждают, что сегодня в Киеве и пригородных населенных пунктах ожидается 8-11 градусов по Цельсию. В темное время суток их сменят 5-8 со знаком «плюс».

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