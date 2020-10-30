Модель Інна Горячковська, яка завоювала титул "Міс Україна" з дев'ятим розміром бюста, дозволила милуватися своїми пишними формами
Як пише Politeka.net, знаменитість виклала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" фото в сміливій позі. 25-річна красуня постала в напівпрозорій синій сукні з просто гігантським декольте. Груди ледь вмістилася навіть в одязі розміру плюс-сайз і ледь не вивалюється з неї, на щастя, на цей випадок дизайнери передбачили чорну "страховку".
Інна Горячковська завмерла посеред кімнати, заклавши руки за голову, і вип'ятила свій бюст. В описі модель поділилася своєю мудрістю:
"Життя вимірюється не кількістю зроблених вдихів і видихів, а кількістю тих моментів, коли від щастя захоплює дух".
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Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від зовнішності і пози Горячковської, який висловили в коментарях:
"Гарне фото, вау ти виглядаєш красиво, мила"; "чорт візьми, ти абсолютно красива"; "Ви - родзинка мого дня"; " Боже!!! Яка ви красотулька!!!!!!"; "Прекрасний вид, щоб прокинутися ❤️"; " особливо прекрасна Ваша Величезна Груди!!!!!!".
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