Популярна модель Келлі Гейл з бренду Victoria's Secret розважилася на пляжі з вірним другом

Вона розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нові фото, на яких постала в яскравому купальнику з квітковим малюнком, передає Politeka.net. Знаменита дівчина розсілася на піску, широко розсунувши ноги і повернулася обличчям до сонця. На знімках можна помітити, що тканина сильно натягнулася під значним бюстом і ледь витримує тиск.

При цьому дівчина ніжно обійняла руками руду собачку, яка підбігла з м'ячиком в зубах. Судячи з усього, Келлі Гейл вивела свого вихованця погуляти, поки сама відпочиває між зйомками. В описі модель вказала, що її вихованця звуть Еллі. На одному з кадрів красуня повернулася до собаки і посміхнулася, світячись від щастя.

Пляжні кадри прокоментували багато користувачів соціальної мережі:

"Наймиліша"; "таке сексуальне тіло"; "Оу, я люблю вас обох😘 😍"; "щеняча любов"; "вау!!!! Ти дуже сексуальна дівчина в бікіні !!!!! я люблю це!!!".

Раніше Келлі Гейл сфотографувалася на тлі моря в тісному купальнику. На її тілі блищали вологі крапельки, судячи з тексту в описі, дівчина тільки вийшла з сауни.

Нагадаємо, Келлі Гейл з Victoria's Secret в бікіні на мотузочках показала райський вигляд

А ще Politeka писала, що мокра Келлі Гейл з Victoria's Secret позбулася білизни заради пекучого фото в сауні

Також Politeka повідомляла, що Келлі Гейл з Victoria's Secret в бікіні на мотузочках захопила панорамним видом