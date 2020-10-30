Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес поділилася незвичайним роликом, показавши стрункі ніжки

Лопес є іконою краси для тисяч прихильниць, які копіюють її образи і стежать за тим, як артистка доглядає за собою. Щоб привертати увагу, Лопес досить вийти в світ, надівши коротке плаття і використавши мінімум макіяжу. Так як в 51 Лопес виглядає молодше років на двадцять свого віку, шанувальники постійно нахвалюють зірку і захоплюються її красою.

Дженніфер підбирає пікантні образи, нерідко оголюють її тіло найнесподіванішим чином, проте вбрання в стилі офісних леді також оцінюють в мережі. У своєму Instagram Лопес нещодавно посвітила доглянутими ніжками і показала також, як втомилася після цілого дня на високих підборах.

"💕 Подивися на них, подивися на нас ... 💕 @dsw #JLoJenniferLopez 📸», - жартівливо пише Лопес під новим постом.

Ось що відповідають в мережі:

«Можеш бути зі мною на 100% чесним; навіть шкіра від неї горить; Боже мій, я був першим, хто це побачив, я люблю тебе, jlo💜; Така чудова 😍💕; ідеальна жінка; 😍; всі позаздрять такий🔝🔝🔝🔝; полювання почалася😻; цілий океан пристрасті💦💦; Її DM збираються підірвати в 10 разів більше, ніж зазвичай; Найбільш недооцінена взуття! 🦋💙».

Кожен день на фан-акаунтах з'являються сотні фото з кращими образами Дженніфер Лопес. При цьому не рідко шанувальники публікують вельми яскраві і навіть пікантні фото з знаменитістю, яка вважається іконою стилю серед інших зірок.

Не так давно на фан-сторінці в Instagram, присвяченому Дженніфер, з'явилося ще одне фото з колажем. На ньому Лопес позувала в тонкій, майже прозорій сукні, яка не змогла приховати ні бюст зірки, ні факт того, що на публіку вона вийшла зовсім без білизни.

Стрункою співачці вдалося створити не тільки провокаційний образ, але ще і вразити стрункістю фігури.

Ось як реагують фанати на показане фото:

"Я люблю тебе, лулу; це більше, ніж пристрасть; не розумію, де її старість, вона така витончена і не схожа на 51 річну жінку; вона занадто гаряча, щоб бути правдою; Пляжний вигляд, як грецька мрія, вона крутіше вина; я хотів би дізнатися тебе краще; я закохуюся в тебе зараз і назавжди❤️».

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