Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась необычным роликом, показав стройные ножки

Лопес является иконой красоты для тысяч поклонниц, которые копируют ее образы и следят за тем, как артистка ухаживает за собой. Чтобы привлекать внимание, Лопес достаточно выйти в свет, надев короткое платье и использовав минимум макияжа. Так как в 51 Лопес выглядит моложе лет на двадцать своего возраста, поклонники постоянно нахваливают звезду и восхищаются её красотой.

Дженнифер подбирает пикантные образы, нередко оголяющие ее тело самым неожиданным образом, однако наряды в стиле офисных леди также оценивают в сети. В своем Инстаграм Лопес недавно посветила ухоженными ножками и показала также, как устала после целого дня на высоких каблуках.

«💕 Посмотри на них, посмотри на нас ... 💕 @dsw #JLoJenniferLopez 📸», - шутливо пишет Лопес под новым постом.

Вот что отвечают в сети:

«Можешь быть со мной на 100% честным; даже кожа от нее горит; Боже мой, я был первым, кто это увидел, я люблю тебя, jlo💜; Такая великолепная 😍💕; самая идеальная женщина; 😍; все позавидуют такой🔝🔝🔝🔝; охота началась😻; целый океан страсти💦💦; Ее DM собираются взорвать в 10 раз больше, чем обычно; Самая недооцененная обувь! 🦋💙».

Каждый день на фан-аккаунтах появляются сотни фото с лучшими образами Дженнифер Лопес. При этом не редко поклонники публикуют весьма яркие и даже пикантные фото с знаменитостью, которая считается иконой стиля среди других звезд.

Не так давно на фан-странице в Инстаграм, посвященному Дженнифер, появилось еще одно фото с коллажем. На нем Лопес позировала в тонком, почти прозрачном платье, которое не смогло скрыть ни бюст звезды, ни факт того, что на публику она вышла совсем без белья.

Стройной певице удалось создать не только провокационный образ, но еще и поразить стройностью фигуры.

Вот как реагируют фанаты на показанное фото:

«Я люблю тебя, лулу; это больше, чем страсть; не понимаю, где ее старость, она такая изящная и не похожа на 51 летнюю женщину; она слишком горяча, чтобы быть правдой; Пляжный вид, как греческая мечта, она круче вина; я хотел бы узнать тебя получше; я влюбляюсь в тебя сейчас и навсегда❤️».

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