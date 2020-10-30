Російська співачка Наташа Корольова показала свої форми у відвертому образі

Як пише Politeka.net, зірка естради розмістила в мікроблозі "Instagram" нове фото, на якому постала сидячи на високому стільці. Вона схрестила ноги і приспустила шкіряну куртку, під якою опинилася чорна сукня з екстремально глибоким декольте. Образ Наташі доповнили блискучі сріблясті чоботи і червоний манікюр.

"А як жити з смітником в Інтернет-просторі? Хочемо ми чи ні, ми всі стали поколінням 2.0 - ми всі в мережах", - поміркувала вона в описі. Важливо завжди залишатися жінкою! Справжньою, проявляти свої емоції-сміятися, плакати, кусати пальці від відчаю; не боятися бути без гриму, розуміючи, що ти - це ти. І в цьому твоя цінність. Важливо не перетворюватися в i-бомжів і i-шарлатанок, а зберігати обличчя, культуру спілкування, поважати чужі почуття і, перш за все, дарувати любов! Будьте сильними! Вірте в краще! Доброї п'ятниці і яскравих вихідних !!! З любов'ю ваша Наташа !!!".

Користувачі соціальної мережі оцінили новий образ королевою в коментарях, а чоловік Тарзан поставив їй лайк:

"А де свого гусара загубила?"; "Шикардос!!!👑 💎 "; "Так фотошоп робить чудеса"; "класна ❤ ️ Обож обожнюю вас!"; "Фото - просто вогонь!!! 🔥 🔥 🔥 Бомба!!! 💣 Наташа, слів немає!!! Як завжди на висоті!!!! 💖💖💖💖💖🌹🌹🌹🌹🌹Обожаююююю!!!!!!!! 😘 😘 😘 😘 😘 "; "Наташа і Вам любові віри.Ви завжди виглядаєте як Богиня"; " Ух красуня😘❤️ найкраща!🔥 "; "Фіга се! Я мало не осліпла♪красуня неземна👍👍👍❤️❤️❤️❤️"; "стільки макіяжу, просто тонна ретуші, океан фотошопу.... невже все так погано".

Варто відзначити, що скандали в родині Наташі Корольової не вщухає після зрад Сергія Глушка (Тарзана). Сама ж співачка в інтерв'ю Ксенії Собчак заявила, що її чоловіка просто підставили шахраї.

Нагадаємо, що Королева згадала 90-ті після скандалу з коханкою Тарзана, вразивши зовнішнім виглядом: "За гнилий базар..."

Як повідомляла Politeka, Шульженко після реанімації висунула жорсткий ультиматум чоловікові Корольової: "якщо він публічно...".

Також Politeka писала, що скандал Тарзана з коханкою може обернутися сліпотою, такого Королева точно не очікувала: "термінова операція".