Российская певица Наташа Королева вспомнила молодые годы и рассказала о пережитых трудностях

Она выложила фото в хулиганском образе в стиле 90-х на своей странице в "Инстаграм", сообщает Politeka.net. Звезда надела белую футболку, кремовые штаны, а поверх накинула кожаную куртку. Для большего антуража Наташа Королева надела золотые цепи на шею и запястье, а в руку взяла стеклянную бутылку газировки. Артистка также изобразила пальцами "козу" и засмеялась с широко открытым ртом.

"Создавая с моими талантливыми друзьями этот образ и вспоминая 90-ые, могу смело сказать - я им благодарна! Эта безумная эпоха хаоса и трудностей, подарившая многим шансы на перемены, которые требовали их сердца, возможность экспериментировать, и главное - выживать!", - поделилалсь она воспоминаниями в описании. - "Эпоха, когда словами мы не бросались: понимая что «за базар надо отвечать» и, порой, отвечать головой! Молодежь, возьмите себе это на заметку, неважно, какой за окном год - за гнилой базар всегда надо отвечать!!!".

Пользователи соцсети прокомментировали новый образ исполнительницы и ее слова:

"Лучшая", "Супер красотка"; "Наташенька я хорошо помню те времена, но и сейчас происходит тоже самое, и типо МММ, только в более крупных должностях ... Ничего не изменилось..."; "Шикарная ❤️❤️❤️🔥🔥🔥"; "Я люблю Вашу банду!!!!"; "Какая суперская👍Просто 🔥👏👏👏"; "Наташа, хватит фильтров и фотошопа! Все видели какая ты настоящая на интервью у Собчак. Некрасиво зрителей обманывать! На 47 лет ты и выглядишь, что из себя девочку строить?".

Ранее семья Королевой вляпалась в громкий скандал. Ее муж Сергей Глушко (Тарзан) признался, что изменил с молодой любовницей Анастасией Шульженко.

Напомним, что молодая любовница Тарзана решила "добить" Наташу Королеву пикантным снимком: "Наслаждайтесь!"

Как сообщала Politeka, Шульженко после реанимации выдвинула жесткий ультиматум мужу Королевой: "Если он публично...".

Также Politeka писала, что скандал Тарзана с любовницей может обернуться слепотой, такого Королева точно не ожидала: "Срочная операция".