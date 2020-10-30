Российская певица Наташа Королева показала свои формы в откровенном образе

Как пишет Politeka.net, звезда эстрады разместила в микроблоге "Инстаграм" новое фото, на котором предстала сидя на высоком стуле. Она скрестила ноги и приспустила кожаную куртку, под которой оказалось черное платье с экстремально глубоким декольте. Образ Наташи дополнили блестящие серебристые сапоги и красный маникюр.

"А как жить с помойкой в Интернет-пространстве? Хотим мы или нет, мы все стали поколением 2.0 - мы все в сетях", - поразмыслила она в описании. Важно всегда оставаться женщиной! Настоящей, проявлять свои эмоции - смеяться, плакать, кусать пальцы от отчаяния; не бояться быть без грима, понимая, что ты - это ТЫ. И в этом твоя ценность. Важно не превращаться в i-бомжей и i-шарлатанок, а сохранять лицо, культуру общения, уважать чужие чувства и, прежде всего, дарить любовь! Будьте сильными! Верьте в лучшее! Хорошей пятницы и ярких выходных !!! С любовью ваша Наташа !!!".

Пользователи социальной сети оценили новый образ Королевой в комментариях, а муж Тарзан поставил ей лайк:

"А где своего гусара потеряла ?"; "Обалденский Шикардос!!!👑💎"; "Да фотошоп делает чудеса"; "Классная ❤️🥰🤗 Обожаю Вас!"; "Фото - просто огонь!!! 🔥 🔥 🔥Бомба!!! 💣 Наташа, слов нет!!! Как всегда на высоте!!!! 💖💖💖💖💖🌹🌹🌹🌹🌹Обожаююююю!!!!!!!! 😘😘😘😘😘"; "Наташа и вам Любви Веры.Вы всегда выглядите как Богиня"; "Ух красотка😘❤️ Самая лучшая!🔥"; "Фига се! Я чуть не ослепла😀Красотка неземная👍👍👍❤️❤️❤️❤️"; "Столько макияжа, просто тонна ретуши, океан Фотошопа.... неужели все так плохо".

Стоит отметить, что скандалы в семье Наташи Королевой не утихает после измен Сергея Глушко (Тарзана). Сама же певица в интервью Ксении Собчак заявила, что ее мужа просто подставили мошеницы.

Напомним, что Королева вспомнила 90-е после скандала с любовницей Тарзана, поразив внешним видом: "За гнилой базар..."

Как сообщала Politeka, Шульженко после реанимации выдвинула жесткий ультиматум мужу Королевой: "Если он публично...".

Также Politeka писала, что скандал Тарзана с любовницей может обернуться слепотой, такого Королева точно не ожидала: "Срочная операция".