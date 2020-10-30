Зірка розповіла, що може бути довшим за її ноги

Відома українська модель Алла Костромічова, ведуча "Супер топ-модель по-українськи", заворожила довжиною своїх ніг

Спокусниця часто публікує у своєму Instagram фото з життя і зйомок, повідомляє Politeka.net. Цього разу красуня блиснула стрункими ніжками в ботфортах.

Модель позувала на знімальному майданчику, присівши на крісло, а свою довгу "розкіш" Костромічова поклала на стіл.

Ботфорти красуні були на шпильках, тому ніжки здавалися ще довшими. Також модель була в зеленому боді, зверху якого одягла укорочений піджак. Завершили образ блискучі прикраси і яскравий макіяж.

"Знаєте, що довше моїх ніг? Тільки довге томливе очікування 19:00, коли вийде новий випуск Супер Топ Модель по-українськи на Новому каналі. Чекаєш? Став +", - написала зірка.

Всього за 10 хвилин пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів.

" Кайфовааа♥️", " ви дуже красива!!!🔥 ", "Я люблю цей лук"," Ваша світлість", " саме так, довше ваших ніг, тільки очікування нового випуску😹 👏 🏻❤️", "Ні, ну тут взагалі", "ноги Севастополя - найдовші ноги на світі!",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, модельна кар'єра Алли Костромічової росла з самого юного віку. І вже з другого курсу навчання в Севастопольському національному технічному університеті Алла працювала за контрактом в одному з кращих міланських агентств «Why Not».

А у 21 рік Костромічова отримала пропозицію приїхати в Париж, де пізніше працювала з будинком «Givenchy».

Нагадаємо також, що Алла Костромічова позувала перед камерою в неймовірно красивій сукні. Руки і зона декольте Алли були оголені.

Нагадаємо, що Костромічова з "Топ-модель по-українськи «занадто ефектно задерла ногу до стелі:»можна дивитися вічно".

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