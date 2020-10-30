Українська співачка Наталія Могилевська стане членом журі святкового ефіру «Танців з зірками»

Як пише Politeka.net, про це повідомили на офіційній сторінці шоу в Instagram. Як відомо, щотижня один з випускників проекту стає запрошеним журі. У ролі судді себе вже спробували Надя Дорофєєва, Ігор Ласточкін, Леся Нікітюк та інші.

Цього разу крісло судді займе Наталія Могилевська, яка одного разу стала переможницею шоу. Варто відзначити, що співачка брала участь в шоу тричі. Перший раз вона танцювала з Владом Ямою, який після дуету з Могилевською став дуже популярним.

Пост з новиною супроводили гарячою фотографією артистки. Могилевська позувала в оригінальній сукні з леопардовим принтом. Вона виставила вперед струнку засмаглу ніжку. У коментарях бурхливо відреагували на новину.

"Як круто", "Це буде найкращий ефір!", "Круто вона найкрутіша суддя-джокер, вона мені дуже подобається", "Клас, вона напевно і співати буде! Круто», «Наташа, неси антисептик і бери собі кубок», «я так чекала», «Вау», "вогонь", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Наталя Могилевська показала ніжний домашній образ і розповіла, як любить проводити час восени.

Нагадаємо, що Могилевська в "потворному" светрі дала жару разом з Нікітюк і Астаф'євою, рідкісний кадр: "Живчик-позитивчик".

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