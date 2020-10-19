Українська співачка Наталія Могилевська зворушливо привітала ведучу Лесю Нікітюк з днем народження

Як передає Politeka.net, вона присвятила святу своєї зіркової подруги пост в мікроблозі "Instagram". Знаменитість виклала спільне фото зі зйомок шоу "Хто зверху", на якому зображена в обнімку з Лесею Нікітюк і Дашею Астаф'євою. Судячи з нарядів, випуск готувався напередодні Нового року, адже на самій Наталії Могилевській надітий сірий светр з оленем, а на телеведучій - яскраво-червоне з капюшоном в стилі Діда Мороза. Даша Астаф'єва вибрала червоний светр з рельєфною новорічною ялинкою. Всі три красуні посміхаються на камеру, а особливо радісний вигляд у Наташі Могилевської, яка на фото виглядає помітно молодше.

"Леся, Леся, Лесичка! @lesia_nikituk так люблю тебе за те, що ти справжня, смішна, красива! Ми всі тебе любимо! ❤️ Бажаю тобі досягти всіх поставлених цілей і розкритися у своїй справі ще крутіше! Ти можеш ще більше! З днем народження! 🥳 🎉 Ура!!! Цілую! 💋💋💋", - побажала вона Никитюк.

Користувачі соціальної мережі приєдналися до привітань і оцінили зовнішній вигляд красунь на архівному фото:

"Живчик-Позитивчик💃!"; Дуже мило. Леся - людина позитив, яка мотивує на багато речей ❤️❤️"; " вбрання просто супер, таке прикольне олеша... Такі красуні, видно, що весело людям. Гарне свято Новий рік, можна відчути себе знову маленьким"; "Наталя, ви прекрасні, я вас обажаю".

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