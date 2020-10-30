Украинская певица Наталья Могилевская станет членом жюри праздничного эфира «Танців з зірками»
Как пишет Politeka.net, об этом сообщили на официальной страничке шоу в Инстаграм. Как известно, каждую неделю один из выпускников проекта становится приглашенным жюри. В роли судьи себя уже попробовали Надя Дорофеева, Игорь Ласточкин, Леся Никитюк и другие.
В этот раз кресло судьи займет Наталья Могилевская, которая однажды стала победительницей шоу. Стоит отметить, что певица принимала участие в шоу трижды. Первый раз она танцевала с Владом Ямой, который после дуэта с Могилевской стал очень популярным.
Пост с новостью сопроводили горячей фотографией артистки. Могилевская позировала в оригинальном платье с леопардовым принтом. Она выставила вперед стройную загорелую ножку. В комментариях бурно отреагировали на новость.
«Как круто», «Это будет лучший эфир!», «Круто она самая крутая судья-джокер, она мне очень нравится», «Класс, она наверное и петь будет! Круто», «Наташа, неси антисептик и бери себе кубок», «Я так ждала», «Вау», «Огонь», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Наталья Могилевская показала нежный домашний образ и рассказала, как любит проводить время осенью.
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Как сообщала Politeka, Могилевскую довели до истерики взрывным номером, Монатик не сдержался: «Мою песню пела ка…».
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