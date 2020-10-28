Наталію Могилевську довели до істеричного сміху виконанням її пісні в нетривіальному образі

Популярна українська співачка поділилася кумедними кадрами з шоу "Маскарад" у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Могилевська входить до складу однієї з команд шоу як постійна учасниця, проте цього разу в ефірі прозвучала її власна пісня. Що цікаво, співачка, яка виконувала композицію, з'явилася на сцені в костюмі, що нагадує емоджі, що зображує випорожнення.

"Могилевська - ка**ка?",- здивувався Монатік, побачивши цей костюм.

Сама ж співачка явно такого не очікувала і весь номер істерично сміялася, а під кінець, мало не плачучи від сміху, помітила: "Мою пісню співала ка**ка!».

"Яка б #КАКА з нами не відбувалася щодня — важливо щоранку вставати і робити все від себе можливе, щоб бути щасливим!",- підписала відео співачка.

До цього ми писали, що Могилевська показала ніжний домашній образ.

Вона поділилася новими домашніми фотографіями. На них Могилевська сидить на підвіконні в затишному светрі кольору слонової кістки. Співачка ніжно обіймає великого плюшевого ведмедя, притискаючи його до себе.

"Найкраща осінь-це дивитися кіно під теплим пледом з чашкою гарячого чаю (або кави, або какао. Справа смаку;))) це час hugge. Пишіть в коментарях свої улюблені фільми або цікаві новинки», - написала знаменитість.

Нагадавши, задоволена Могилевська похвалилася бездоганним обличчям зблизька: "на Івлєєву схожа".

Як повідомляла Politeka, Наталя Могилевська на машині врізалася в будинок з людьми.

Також Politeka писала, що Могилевська розслабилася вдома, притиснувши до себе милого красеня: "дуже ніжна!».