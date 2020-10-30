Молода співачка і екс-учасниця групи "ВІА Гра" Еріка Герцег вразила хуліганським образом для нового проекту

Як повідомляє Politeka.net, зірка готується випустити пісню" імітація", яка вийде зовсім скоро. На своїй сторінці в "Instagram" вона опублікувала сніпет на композицію, де посвітила красотами на камеру.

Дівчина постала в сміливому червоному топі, під який, судячи з зовнішнього вигляду, не одягла бюстгальтер, а також чорні лискучі штани з червоними лампасами. На співачці також була бардова шкіряна куртка, але коли вона різко встала, верхній одяг просто злетів. По ходу ролика красуня навіть застрибнула на стіл і попустувала на ньому під музику.

"Дорогі, ми з командою @cord_ent не хотів просто так випускати мою пісню. Кліп не стали знімати, але все-таки...😅 Зняли #snippet на мою пісню, то що зараз дуже модно. Рівно через добу моя пісня #імітація буде доступна скрізь, сподіваюся чекаєте. Я хвилююся дуже☺❤ ️ вирішили зберегти інтригу, не стали спеціально світити в сніппеті Приспів, почуєте всю пісню 31.10.2020", - анонсувала Еріка Герцег в описі.

Користувачі соціальної мережі захопилися новою роботою Еріки в коментарях:

"Классс розумничка❤ ️ ❤️❤️коли побачила тебе в шоу відразу сподобалася, успіхів🔥"; " Трек реально хороший, але другий sniper, просто вибух! Удачі тобі! У тебе все вийде! Я вірю! 🙏 🙏 🙏"; "Дуже круто вийшло 😍 чекаємо❤️"; " гармата вогонь❤️😍 😍 😍 😍"; " запалюй 🔥 Кічі ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️краща️️"; " бомба ракета!"; "Ти така тендітна, але скільки в тобі енергії, вогню! 🤩 Творча, відкрита! Успіхів мила🙏 🏻❤️ В Новий Шлях, невичерпного натхнення❤️"; "вау, це бомба".

Варто відзначити, що Еріці Герцег приписують роман з продюсером Костянтином Меладзе, хоча вона вже третій рік зустрічається з впливовим бізнесменом.

Нагадавши, у втечі Еріки Герцег з ВІА Гри помітили слід Віри Брежнєвої: "все-таки виперла".

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