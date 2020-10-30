Молодая певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Эрика Герцег поразила хулиганским образом для нового проекта

Как сообщает Politeka.net, звезда готовится выпустить песню "Имитация", которая выйдет совсем скоро. На своей странице в "Инстаграм" она опубликовала снипет на композицию, где посветила красотами на камеру.

Девушка предстала в смелом красном топе, под который, судя по внешнему виду, не надела бюстгальтер, а также черные лоснящиеся штаны с красными лампасами. На певице также была бардовая кожаная куртка, но когда она резко встала, верхняя одежда попросту слетела. По ходу ролика красотка даже запрыгнула на стол и порезвилась на нем под музыку.

"Дорогие, мы с командой @cord_ent не хотел просто так выпускать мою песню. Клип не стали снимать, нооо...😅 Сняли #snippet на мою песню, то что сейчас очень модно. Ровно через сутки моя песня #Имитация будет доступно везде, надеюсь ждёте. Я волнуюсь очень🙈❤️ Решили сохранить интригу, не стали специально светить в сниппете припев, услышите всю песню 31.10.2020", - анонсировала Эрика Герцег в описании.

Пользователи социальной сети восхитились новой работой Эрики в комментариях:

"Классс умничка❤️❤️❤️когда увидила тебя в шоу сразу понравилась, успехов🔥"; "Трек реально хорош, но второй sniper, просто взрыв! Удачи тебе! У тебя всё получится! Я верю! 🙏🙏🙏"; "Очень круто получилось😍 Ждем❤️"; "Пушка огонь ❤️😍😍😍😍"; "Зажигай 🔥 Кичи ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️лучшая❗️"; "бомба ракета!"; "Ты такая хрупкая, но сколько в тебе энергии, огня! 🤩 Творческая, открытая! Успехов милая🙏🏻❤️ В новый путь, неиссякаемого вдохновения❤️"; "Вау, это бомба".

Стоит отметить, что Эрике Герцег приписывают роман с продюсером Константином Меладзе, хотя она уже третий год встречается с влиятельным бизнесменом.

Напомним, в бегстве Эрики Герцег из ВИА Гры заметили след Веры Брежневой: "Все-таки выперла".

Как сообщала Politeka, Эрика Герцег ошеломила признанием, что уходит из "ВИА Гры": известна реакция Меладзе.

Также Politeka писала, что постаревший Меладзе удивил внешним видом, "любовница" опередила Брежневу.