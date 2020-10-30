Російський виконавець Сергій Лазарєв, якому приписують роман з Ані Лорак, підкорив осіннім образом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував серію фото, на яких постав у теплому білому светрі. Співак зухвало дивився в камеру і посміхався. Знімки виглядали одночасно тепло і спокусливо. Щетина на обличчі Лазарєва надала фото пікантності.

"Похолодало... утеплювайтеся... обіймайтеся і зігрівайтеся... всім гарного вечора п'ятниці і вихідних", - підписав фото артист.

За короткий час пост Лазарєва оцінили понад 10 тисяч разів. У коментарях артисту залишили масу компліментів.

"Білий янгол", "Красунчик Сергій", "У мене холод, ти несеш тепло. Думаю, це ідеальний збіг", "Огоо, ось це фотоочкии!) Взаємноо!", "Сереж, вогник щастя, і радості ви! Спасибі за красу і позитив», «Обнімашки наше все», «Без любові жодна ковдра не зігріє», «Айййй, від цієї посмішки вечір відразу став чудовим», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Сергій Лазарєв поділився кадрами з прогулянки. Красунчик позував на тлі водойми і гір. Він розслаблено сперся на дерево і задумливо дивився в сторону.

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