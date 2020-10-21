Популярний співак Сергій Лазарєв, якого називають ще "коханцем Ані Лорак", заінтригував фанатів знімком з Туреччини

Нова публікація з'явилася в особистому мікроблозі музиканта в Instagram.

Так, російський виконавець заінтригував фанатів обручкою на безіменному пальці.

За словами Сергія Лазарєва, він відправився до Туреччини разом з режисером Аланом Бадоєвим для зйомок нового кліпу. А приміряти розкішну каблучку йому довелося через роботу.

Більш того, в новому кліпі Сергій Лазарєв зніматиметься з красунею Катею, про яку він вже розповів своїм шанувальникам.

"Ми починаємо зйомки... Ми бадьорі, веселі. І найголовніше, що у нас прекрасна команда, і красива героїня. Так, я знімаюся тут не один в кліпі, буде ще красива героїня. Її звуть Катя, вона вже в кадр пішла", - зізнався музикант у своїх Stories.

Варто відзначити, що Сергій Лазарєв тримає в секреті нюанси свого особистого життя, а ЗМІ активно приписують йому роман з українською зіркою Ані Лорак.

Раніше ми розповідали, як Сергій Лазарєв проговорився про особисте життя.

Так, у чоловіка є двоє дітей. Син Микита п'яти років і дочка Аня, якій всього рік.

Незважаючи на такий юний вік, дівчинка буває б'є свого брата, оскільки не в змозі поки що-небудь пояснити. Однак сам Лазарєв не засмучується і відверто говорить з сином.

"Почекай, Микито, вона поки не може нічого пояснити, не розуміє нічого, тому терпи», - розповідав раніше музикант.

Нагадаємо, що Маленький син Сергія Лазарєва затьмарив своїм талантом дітей Кіркорова і Асмус

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