Популярний російський співак Сергій Лазарєв поділився зворушливим постом, присвяченим своєму колишньому колезі, чоловікові Регіни Тодоренко Владу Топалову

Артист, якому приписують таємний роман з українською співачкою Ані Лорак, привітав свого партнера по гурту SMASH з днем народження. Про це пише Politeka.net.

Лазарєв написав, що з Топаловим його пов'язувала не тільки робота, але і справжнісінька дружба і навіть подобу братніх уз.

"Владька! Братик! З днем народження!!! Будь щасливий! Дуже тебе люблю і пишаюся тобою! Радий, що ми знову так тісно і міцно дружимо, як раніше! Все-таки, дружба, перевірена роками і труднощами - найміцніша! З Днем Народження, Тьопа!" ,- написав співак.

Він також поділився спільним фото з Топаловим, на якому вони позують на вулиці в простому повсякденному одязі і досить посміхаються.

Шанувальники співаків не змогли пройти повз такого поста.

"Влад з днем народження щастя, любові, і по більше хороших і відданих друзів", "це точно! Будьте здорові хлопчики. Бережи вас Бог!", "Класні обидва. Приєднуємося до привітань", "енергія фотографії зашкалює)", "різниця у віці як ніби років 15", "Серьога тут красень))) в порівнянні з Топаловим", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Лазарєв показав фото, на якому позує на тлі водойми і гір вдалині. Співак розслаблено сперся на Тоненьке деревце і задумливо дивиться кудись убік. На ньому проста і зручна одяг якраз для вилазки на природу: коричневі штани, біла футболка і сорочка в клітку.

"Задумливий, серйозний і трохи втомлений... другий день найскладніших зйомок... але все благо...",- підписав своє фото артист.

Нагадавши, зірка фільмів "Квартал 95" засвітилася з "волохатим" Лазарєвим, пікантне фото.

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