Российский исполнитель Сергей Лазарев, которому приписывают роман с Ани Лорак, покорил осенним образом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал серию фото, на которых предстал в теплом белом свитере. Певец дерзко смотрел в камеру и улыбался. Снимки выглядели одновременно тепло и соблазнительно. Щетина на лице Лазарева придала фото пикантности.

«Похолодало... утепляйтесь... обнимайтесь и согревайтесь... всем хорошего вечера пятницы и выходных», - подписал фото артист.

За короткое время пост Лазарева оценили более 10 тысяч раз. В комментариях артисту оставили массу комплиментов.

"Белый ангел", «Красавчик Сережа», «У меня холод, ты несешь тепло. Думаю, это идеальное совпадение», «Огоо, вот это фотоочкии!) Взаимноо!», «Серёж, огонечек счастья, и радости вы! Спасибо за красоту и позитив», «Обнимашки наше всё», «Без любви ни одно одеяло не согреет», «Айййй, от этой улыбки вечер сразу стал чудесным», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Сергей Лазарев поделился кадрами с прогулки. Красавчик позировал на фоне водоема и гор. Он расслабленно облокотился на дерево и задумчиво смотрел в сторону.

Напомним, что восхищенный Лазарев поведал о своей красавице Кате, на пальце уже обручальное кольцо: "Я не один тут...".

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