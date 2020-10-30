Популярна співачка Світлана Лобода показала, наскільки може бути пристрасною і пластичною

Зірка виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" короткий ролик, зроблений під час прогулянки, передає Politeka.net. Вона постала перед шанувальниками в розкішному синьому топі з паском і сміливим декольте, туфлях на шпильках, а також в чорних мініатюрних шортиках, стрункі ноги знаменитої красуні при цьому залишилися майже повністю оголені.

На опублікованих кадрах Світлана Лобода прогулялася по довгому коридору з колонами, в якийсь момент вона розвернулася, почала танцювати і елегантно перебирати руками - стегна так і миготять у ролику. Потім пішла в напрямку камери, млосно приклавши долоні до губ, а наостанок показала обличчя крупним планом.

Раніше Світлана Лобода здивувала ефектним образ під час недавнього онлайн-концерту. Співачка одягла вузькі штани з латексу, а також темно-зелену блузки з широким поясом, довгими рукавами і просто бездонним декольте, що відкрив тіло до самого пупка.

Зовнішній вигляд зірки вийшов дещо брутальним і зухвалим, але при цьому Світлана залишилася жіночною, витонченою і спокусливою завдяки туфлям на шпильках і елегантному аксесуару у вигляді сонцезахисних окулярів.

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