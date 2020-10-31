Комусь доводиться виходити на пробіжку о четвертій ранку, а хтось голодує днями на проліт заради хорошого результату

Артистки намагаються показати, що вони виглядають на публіці ідеально і їх фігура гідна похвали, проте багато хто навіть не здогадуються, як насправді складно доводиться домогтися стрункого тіла зіркам, сидячи на дієтах і потіючи в залі.

Самі артистки розповідають про секрети краси досить рідко, проте іноді в інтерв'ю зірки роблять винятки і говорять на які жертви їм довелося піти свого часу заради схуднення.

Аліна Гросу не так давно розповіла, що її стосунки зі спортом нагадують суцільні крайності:

"Якщо у мене перерва в роботі і немає хореографії - я приділяю йому максимум своєї уваги! Коли є концерти, він потихеньку "відповзає" на другий план. Вибираю для себе кардіо. Багато силових вправ мені не потрібно: за природою у мене досить спортивна статура, тому кілька вправ на прес - і я в повному порядку!

Дієтами не зловживаю, вибрала для себе схему харчування, з якою мені легко: в день — не більше 1000 ккал, всі вуглеводи — вранці. Якщо розумію, що треба схуднути, переходжу на білковий раціон: м'ясо, рибку, морепродукти і салати до них», - писала Аліна в своєму Instagram.

Ольга Бузова не раз заявляла, що в дитинстві і юності мала досить великі проблеми з вагою, але змусила себе впоратися з цим. Щоб підтягнути форми, дівчина почала займатися спортом. Тепер вона всіляко підтримує отриманий результат.

Головний її принципом-відмова від їжі після 18: 00. Також Бузова радить виключати зі свого меню калорійні і шкідливі продукти, наприклад, ковбаси, сухарики, чіпси, копченості, напівфабрикати.

В цілому ж основу раціону за порадами Ольги повинні складати корисні овочеві або фруктові салати. Зараз Бузова займається кожен день через тренування для шоу»Льодовиковий період".

Анастасію Волочкову роками труїли через зайву вагу і не так давно вона вирішила схуднути по повній програмі. Правда, сильно перестаралася, і шкіра зірки сильно обвисла після скидання ваги. Балерина харчується одними овочами і отримує занадто мало калорій, тому її хворобливий вигляд спантеличує користувачів Instagram.

"Навіть при дуже насиченому графіку підготовки і фізичних навантаженнях я завжди харчуюся дуже легко. І чим менше я їм, тим більше додається енергії. У моєму раціоні салатні листя, овочеві гострі супчики і відварені яйця некруто. Іноді трохи відвареної курки без солі.🐣 наявність в моєму раціоні мого улюбленого з часів балетного училища відвареного шпинату і безлічі салатного листя незмінно🥬», - розповідала раніше Волочкова.

Ані Лорак у багатьох інтерв'ю ані ділиться своїми секретами і акцентує увагу на тому, що її дієту ні в якому разі не можна назвати суворою або одноманітною. Не так давно вона знову вирішила худнути через карантин. Без концертів Кароліна додала у вазі і розповіла, що буде працювати над собою.

Співачка також рекомендує харчуватися окремо. Наприклад, на сніданок з'їдати порцію вуглеводів, в обід — жири, а вечерю робити виключно білковим. Кожну трапезу можна доповнювати фруктами, а також овочами. Своєю головною слабкістю вона вважає смажену картоплю і пюре. Але на шляху до мети все-таки доводиться чимось жертвувати.

Неодноразово в своїх інтерв'ю зірка розповідала, що щодня вона виконує ранкові вправи тривалістю в 40 хвилин.

Наталя Могилевська приємно шокувала своїх шанувальників неймовірним перетворенням. Так, заради участі в шоу" Танці з зірками " Могилевська схудла на 25 кілограмів.

Позбутися від зайвих кілограмів їй допомогла особлива дієта і постійні фізичні навантаження. Так, головний принцип її дієти-ніколи не бути голодною. Співачка їла невеликими порціями по 4-5 разів на день, тому вона завжди була сита. У першій половині дня важливо приймати вуглеводи з овочами і фруктами, у другій – білки з овочами.

Ольга Фреймут після вагітності набрала 20 кілограм і після цього поспішила скинути зайве.

"Перейшла на безглютенову дієту, займаюся силовим фітнесом, стретчингом. Потрібно скинути ще чотири, це для мене критично, критично для камери і екрану", - розповіла Ольга Фреймут під час схуднення. Також вона розповіла, що займається стретчингом і сидить на тій же безглютеновій дієті.

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