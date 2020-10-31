Кому-то приходится выходить на пробежку в четыре утра, а кто-то голодает днями на пролет ради хорошего результата

Артистки стараются показать, что они выглядят на публике идеально и их фигура достойна похвалы, однако многие даже не догадываются, как на самом деле сложно приходится добиться стройного тела звездам, сидя на диетах и потея в зале.

Сами артистки рассказывают о секретах красоты довольно редко, однако иногда в интервью звезды делают исключения и говорят на какие жертвы им пришлось пойти в свое время ради похудения.

Алина Гросу не так давно рассказала, что ее отношения со спортом напоминают сплошные крайности:

«Если у меня перерыв в работе и нет хореографии — я уделяю ему максимум своего внимания! Когда есть концерты, он потихоньку "уползает" на второй план. Выбираю для себя кардио. Много силовых упражнений мне не нужно: по природе у меня достаточно спортивное телосложение, поэтому несколько упражнений на пресс — и я в полном порядке!

Диетами не злоупотребляю, выбрала для себя схему питания, с которой мне легко: в день — не более 1000 ккал, все углеводы — утром. Если понимаю, что надо похудеть, перехожу на белковый рацион: мясо, рыбку, морепродукты и салаты к ним», - писала Алина в своем Инстаграм.

Ольга Бузова не раз заявляла, что в детстве и юности имела достаточно большие проблемы с весом, но заставила себя справиться с этим. Чтобы подтянуть формы, девушка начала заниматься спортом. Теперь она всячески поддерживает полученный результат.

Главный ее принципом – отказ от еды после 18:00. Также Бузова советует исключать из своего меню калорийные и вредные продукты, например, колбасы, сухарики, чипсы, копчености, полуфабрикаты.

В целом же основу рациона по советам Ольги должны составлять полезные овощные или фруктовые салаты. Сейчас Бузова занимается каждый день из-за тренировок для шоу «Ледниковый период».

Анастасию Волочкову годами травили из-за лишнего веса и не так давно она решила похудеть по полной программе. Правда, сильно перестаралась, и кожа звезды сильно обвисла после сброса веса. Балерина питается одними овощами и получает слишком мало калорий, поэтому ее болезненный вид озадачивает пользователей Инстаграм.

«Даже при очень насыщенном графике подготовки и физических нагрузках я всегда питаюсь очень легко. И чем меньше я ем, тем больше прибавляется энергии. В моем рационе салатные листья, овощные острые супчики и отварные яйца всмятку. Иногда немного отварной курицы без соли.🐣 наличие в моем рационе моего любимого со времён балетного училища отварного шпината и множества салатных листьев неизменно🥬», - рассказывала ранее Волочкова.

Ани Лорак во многих интервью Ани делится своими секретами и акцентирует внимание на том, что ее диету ни в коем случае нельзя назвать строгой или однообразной. Не так давно она снова решила худеть из-за карантина. Без концертов Каролина прибавила в весе и рассказала, что будет работать над собой.

Певица также рекомендует питаться раздельно. Например, на завтрак съедать порцию углеводов, в обед — жиры, а ужин делать исключительно белковым. Каждую трапезу можно дополнять фруктами, а также овощами. Своей главной слабостью она считает жареный картофель и пюре. Но на пути к цели все-таки приходится чем-то жертвовать.

Неоднократно в своих интервью звезда рассказывала, что ежедневно она выполняет утренние упражнения продолжительностью в 40 минут.

Наталья Могилевская приятно шокировала своих поклонников невероятным преображением. Так, ради участия в шоу "Танцы со звездами" Могилевская похудела на 25 килограммов.

Избавиться от лишних килограммов ей помогла особенная диета и постоянные физические нагрузки. Так, главный принцип ее диеты – никогда не быть голодной. Певица ела небольшими порциями по 4-5 раз в день, поэтому она всегда была сыта. В первой половине дня важно принимать углеводы с овощами и фруктами, во второй – белки с овощами.

Ольга Фреймут после беременности набрала 20 килограмм и после этого поспешила сбросить лишнее.

"Перешла на безглютеновую диету, занимаюсь силовым фитнесом, стретчингом. Нужно сбросить еще четыре, это для меня критично, критично для камеры и экрана", - рассказала Ольга Фреймут во время похудения. Также она рассказала, что занимается стретчингом и сидит на той же безглютеновой диете.

Напомним, раздетую Каменских застали в джакузи с фигуристой женой Позитива из "Время и Стекло".

Как сообщала Politeka, шаловливая Каменских позволила Потапу укусить себя за шею, горячее видео.

Также Politeka писала, что Каменских свела с ума красотой в тонкой маечке и кожаных шортах: «Бомба, честно говоря»