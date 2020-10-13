Зірка Наташа Корольова відверто зізналася, скільки у неї було чоловіків у житті

Про це вона розповіла в інтерв'ю Ксенії Собчак після гучного скандалу зі зрадами Тарзана.

За словами Корольової, у неї були "дорослі" відносини тільки з Сергієм Глушком і Ігорем Ніколаєвим, з яким вона теж була в шлюбі.

"І я дуже рада, що в моєму житті було тільки двоє чоловіків — Ігор Ніколаєв і Серьога», - додала вона в спілкуванні з Ксенією Собчак.

Популярна співачка не сумнівається, що шанувальники можуть засумніватися в її словах, адже вважають її "бабою-вогнем", а розповіді про двох чоловіків у житті можуть назвати "нісенітницею".

Вона також припустила, що скоро в ефірі російських ток-шоу може з'явиться якийсь чоловік, який за гроші скаже, що крутив роман з Наташею Корольовою.

"Але я нікого не буду переконувати, хочете-вірте, хочете — ні», - додала вона і зізналася, що щиро заздрить Ксенії Собчак і її розгульному способу життя.

Раніше Наташа Корольова розповіла, як її син Архип відреагував на зради Тарзана.

За словами зірки, вони з Тарзаном довгий час приховували від сина Архипа, що батько "ходить наліво". Але відверта розмова зі спадкоємцем все ж відбулася, і ініціювала його сама Наташа Корольова.

Зірка також усвідомила, що цю ситуацію з Сергієм Глушко вони зможуть вирішити, оскільки Архип не засуджує свого батька.

"Його легкість в цьому знизила градус ситуації. Він мені сказав: "Слухай, ти ж знаєш, що правда — одна. Ми цю правду своєю сім'єю знаємо. Далі переконувати когось сенсу немає»", — додала вона.

Нагадаємо, що Тарзан загримів у реанімацію після одкровень про зради королевою

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