Українська співачка Надія Мейхер посварилася з суддею шоу "Танці з зірками" Катериною Кухар

Як пише Politeka.net, сварка двох красунь сталася на дев'ятому ефірі шоу. Надія провалила фінальний трюк свого танцювального номера, в результаті чого сильно засмутилася. Це було видно по обличчю співачки, яка насилу стримувала емоції.

Добила надію критика Кухар, яка заявила, що Мейхер потрібно контролювати ротову міміку. Наприкінці обговорення номера Надія не стрималася і зірвалася на суддю. Спочатку вона намагалася спокійно пояснити свої емоції.

"Я не розумію Катюша, що ти маєш на увазі, коли говориш про «ротову міміку». Я не можу зчепити зуби і танцювати. Тим більше під таку неймовірну музику", - зазначила Мейхер.

Коли Катерина з нею не погодилася, а Юрій Горбунов став забирати у артистки мікрофон, вона почала боротися за останнє слово і боляче вколола Кухар.

"Дорога моя, у тебе така ротова міміка на кожному ефірі, що потрібно ще рости і рости", - заявила Мейхер.

Варто відзначити, що після оголошення оцінок Мейхер більше не змогла витримувати ганьби і швидко пішла, не сказавши ні слова.

Тим часом, Катерина Кухар отримала масу захоплених відгуків про своє вбрання.

Нагадаємо, що Мейхер після небезпечного трюку виправдалася за провал на" Танцях з зірками": "хлопцям не вдалося...".

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