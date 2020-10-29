Українська співачка Надія Мейхер заінтригувала новим партнером на шоу "Танці з зірками"

Як пише Politeka.net, вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нові фото із закулісся популярної програми і показала розкішне вбрання для виступів. У минулому випуску зірка станцювала в червоній сукні, родзинками якого стали чорні і золоті візерунки, об'ємні накладки на плечах і поділ з пікантним розрізом спереду.

На першому фото Надія Мейхер зобразила томне вираз обличчя і потягнулася руками до камери, ніби маючи намір підтягти глядача до себе. На іншому знімку співачка вже на тлі червоної штори сором'язливо відвела погляд убік і склала руки в танцювальному Русі.

"Як думаєте, з ким я буду танцювати цієї неділі (ефір зміни партнерів)? 😘 😉 ",- поцікавилася артистка в описі.

Користувачі соцмережі висловили своє захоплення в коментарях:

"Переможниця 🔥"; "Богиня"; " Надія, з ким би ви не танцювали все одно, ви найкраща ❤️❤️❤️"; "нереальна 💥 🔥 одна з кращих на проекті"; "бажаю вам станцювати з Дікусаром або котом! ️! ️! ️ Гідного партнера - на паркет🤩 🤩 🤩"; "ви найкраща, любимо вас...❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ "; "Може і з Дмитром Дікусаром, 😍 👏 з ким би не танцювали, шикарно буде в будь-якому випадку 😍❤️👏👏🔥"; "😘👍з ким би не танцювала Надія, перемога ✌ по любому за нею !!!".

Нагадаємо, що Мейхер після небезпечного трюку виправдалася за провал на" Танцях з зірками": "хлопцям не вдалося...".

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