Сьогодні багатьох зірок 80-90-х років важко впізнати, так як їх зовнішність зазнала сильних змін

Politeka.net дізнавалася, як сьогодні виглядають кумири жінок, які підкорили серця мільйонів.

У 1980-1990-х роках улюбленцями публіки були головні герої бойовиків, красиві накачані хлопці. Не поступалися їм у популярності і радянські актори, які підкорювали жінок романтичними образами.

Жан-Клоду Ван Дамму нещодавно виповнилося 60 років. Незважаючи на свій вік виглядає актор чудово. Йому все ще є, чим підкорювати жінок.

Непереможний Термінатор Арнольд Шварценеггер, якому 73 роки, намагається тримати себе у формі і продовжує зніматися в кіно. Правда, сліди старості вже не приховати.

Альбіна Джанабаєва нещодавно поділилася спільним фото з кумиром мільйонів, російським актором Дмитром Харатьяном. Він сильно змінився.

А ось красень Сергій Жигунов, незважаючи на вік, розлучився з дружиною заради молодої красуні.

Яскравий брюнет Едріан Пол, який зіграв у "Горці", теж сильно постарів.

Не впізнати сьогодні красеня Джейсона Прістлі, який грав головну роль в «Беверлі Хіллз».

А ось 62-річний Дольф Лундгрен не має наміру старіти. З молодою нареченою він планує весілля.

Варто відзначити, що час пощадив лише Джекі Чана, який залишається вельми моложавим.

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