Сьогодні багатьох зірок 80-90-х років важко впізнати, так як їх зовнішність зазнала сильних змін
Politeka.net дізнавалася, як сьогодні виглядають кумири жінок, які підкорили серця мільйонів.
У 1980-1990-х роках улюбленцями публіки були головні герої бойовиків, красиві накачані хлопці. Не поступалися їм у популярності і радянські актори, які підкорювали жінок романтичними образами.
Жан-Клоду Ван Дамму нещодавно виповнилося 60 років. Незважаючи на свій вік виглядає актор чудово. Йому все ще є, чим підкорювати жінок.
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Непереможний Термінатор Арнольд Шварценеггер, якому 73 роки, намагається тримати себе у формі і продовжує зніматися в кіно. Правда, сліди старості вже не приховати.
Альбіна Джанабаєва нещодавно поділилася спільним фото з кумиром мільйонів, російським актором Дмитром Харатьяном. Він сильно змінився.
А ось красень Сергій Жигунов, незважаючи на вік, розлучився з дружиною заради молодої красуні.
Яскравий брюнет Едріан Пол, який зіграв у "Горці", теж сильно постарів.
Не впізнати сьогодні красеня Джейсона Прістлі, який грав головну роль в «Беверлі Хіллз».
А ось 62-річний Дольф Лундгрен не має наміру старіти. З молодою нареченою він планує весілля.
Варто відзначити, що час пощадив лише Джекі Чана, який залишається вельми моложавим.
Нагадаємо, що постарілий Харатьян перелякав фанатів новим обличчям, "гардемарина" не впізнати:" з бодуна...".
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