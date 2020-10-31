Сьогодні багатьох зірок 80-90-х років важко впізнати, так як їх зовнішність зазнала сильних змін

Politeka.net дізнавалася, як сьогодні виглядають кумири жінок, які підкорили серця мільйонів.

У 1980-1990-х роках улюбленцями публіки були головні герої бойовиків, красиві накачані хлопці. Не поступалися їм у популярності і радянські актори, які підкорювали жінок романтичними образами.

Жан-Клоду Ван Дамму нещодавно виповнилося 60 років. Незважаючи на свій вік виглядає актор чудово. Йому все ще є, чим підкорювати жінок.

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Непереможний Термінатор Арнольд Шварценеггер, якому 73 роки, намагається тримати себе у формі і продовжує зніматися в кіно. Правда, сліди старості вже не приховати.

Альбіна Джанабаєва нещодавно поділилася спільним фото з кумиром мільйонів, російським актором Дмитром Харатьяном. Він сильно змінився.

А ось красень Сергій Жигунов, незважаючи на вік, розлучився з дружиною заради молодої красуні.

Яскравий брюнет Едріан Пол, який зіграв у "Горці", теж сильно постарів.

Не впізнати сьогодні красеня Джейсона Прістлі, який грав головну роль в «Беверлі Хіллз».

А ось 62-річний Дольф Лундгрен не має наміру старіти. З молодою нареченою він планує весілля.

Варто відзначити, що час пощадив лише Джекі Чана, який залишається вельми моложавим.

Нагадаємо, що постарілий Харатьян перелякав фанатів новим обличчям, "гардемарина" не впізнати:" з бодуна...".

Як повідомляла Politeka, роздягнений Артур Пирожков викликав фурор, красивіше Жан-Клода Ван Дамма:"біцепсухи скоро лопнуть".

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